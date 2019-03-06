Порошенко призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии

Глава государства хочет сделать открытой процедуру закупок по гособоронзаказу

Фото: president.gov.ua

Порошенко призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe1/90b/5c7fe190bbfcc.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe1/90b/5c7fe190bbfcc.jpeg 2019-03-06T17:05:30+02:00 Политика Глава государства хочет сделать открытой процедуру закупок по гособоронзаказу

Президент Украины Петр Порошенко призвал рассекретить информацию о закупках вооружениях для украинской армии. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и усиления прозрачности его деятельности.

При этом глава государства уточнил, что разработка новых образцов вооружения для ВСУ должна оставаться под грифом "секретно".

"Должны инициировать изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по оборонному госзаказу. Закупки старого, преимущественно советского оружия и боеприпасов, также могут быть преимущественно открытыми. Требую обеспечения конкурентных процедур в закупках. Сведения о новейших разработках, в частности в ракетной технике, и современных технологиях, в частности информационных, должны и в дальнейшем охраняться государством от чужих глаз и ушей", – сказал Порошенко.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

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