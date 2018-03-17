Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в аннексированном Крыму

Президент также призывает воздержаться от участия турецких граждан в мониторинге выборов в аннексированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора украинский лидер призвал турецкого коллегу не признавать результаты президентских выборов в РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. "Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", – заявил Петр Порошенко.

Во время разговора собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.