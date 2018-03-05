Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму

Президент призвал международных партнеров не отправлять наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ

Президент Украины Петр Порошенко 5 марта провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает пресс-центр главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил коллегу за неизменную активную поддержку Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдение режима санкций ЕС против РФ финскими компаниями, а также содействие прогрессу в реформах в Украине.

Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

"Стороны поддержали необходимость продления режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма напрямую противоречат международному праву.

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"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению", – отмечают в пресс-центре украинского президента.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере энергоэффективности и реформирования образования в Украине при финансовой поддержке Финляндии.

Порошенко подчеркнул, что в современных условиях вопросы энергоэффективности приобретают особое значение для Украины.

"Договорились поддерживать положительную динамику двустороннего диалога, чему, в частности, будет способствовать визит президента Финляндии в Украину", – отметили в пресс-центре.

Ранее Верховная Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму. Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.

В свою очередь в Кремле подтвердили, что Путин может проголосовать в Крыму. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.