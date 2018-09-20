Порошенко призвал "не разрушать страну популизмом"
По словам президента, будущее поколение украинцев должно получить успешную европейскую страну
Украинским политикам стоит задуматься о том, что не стоит разрушать страну популизмом и трезво оценивать беспрецедентную сложность угроз, стоящих перед государством.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.
"Хотел бы также призвать не разрушать страну популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной. Ведь большинство из них не имеют простых решений", – подчеркнул глава государства.
Также он выразил уверенность в том, что будущее поколение украинцев должно получить успешную европейскую страну, "и именно так и случится, если только не отдадим страну в руки реваншистов, популистов и демагогов".
"Нужно быть смелыми. Для этого нужно иметь видение будущего. Оно у нас есть. Мы знаем, что нет более убедительного аргумента в пользу европейской Украины, чем успех", – добавил Порошенко.
В заключение президент заявил, что, "хотя дым войны еще не развеялся над этой частью Европы, сквозь него уже четко видно – Украина может стать и станет новой историей успеха, новым пространством европейского роста".
Напомним, ранее в ходе своего выступления Порошенко пообещал, что российской базы в Севастополе после освобождения Крыма точно больше не будет.
Также глава государства констатировал крах "путинского блицкрига и плана "русская весна" благодаря мощной армии, созданной Украиной за последние годы.
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