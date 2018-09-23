Порошенко призвал отменить депутатскую неприкосновенность: нардепы отправили законопроект на доработку

Отменить депутатскую неприкосновенность призвал на этой неделе президент Украины народных избранников.

Говорил это депутатам в глаза, во время традиционного послания в Верховную Раду. Мол, рекорд отдельного лишения иммунитета уже есть. Поэтому – время вообще отказаться от неприкосновенности.

"Призываю внести и согласовать изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам это решение, чтобы не было ощущения, что оно против вас, у меня есть простое предложение – давайте примем решение по введению в действие с первого января для депутатов нового созыва", – заявил Порошенко .

Но народные избранники не откликнулись на призыв президента. Законопроект об отмене своего иммунитета отправили на доработку. А лишенные неприкосновенности персонально – получили надежду ее вернуть. Дал ее Окружной админсуд столицы. В деле Борис Розенблат против НАБУ и ГПУ победил народный депутат Розенблат. Суд признал, что следственные действия НАБУ были противоправными.

Впрочем, возможно, это решение – просто затягивание времени и жонглирование юридическими процедурами. В НАБУ уже заявили, что готовят апелляцию. Но на этой неделе генпрокурор анонсировал представление на привлечение к уголовной ответственности трех избранников.

В начале недели пылало под Генпрокуратурой. Таким образом митингующие добивались встречи с генпрокурором из-за экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. Активисты кричали: он воевал на Донбассе, защищая Украину, в ГПУ отвечали: у них разведданные об участии Тумгоева в ИГИЛ.

Под давлением улицы ведомство таки начало экстрадиционную проверку, а Луценко заверил: если этот гражданин действительно был в АТО, то накажут тех, кто скрыл этот факт от прокуроров.

В конце недели горячо было уже под парламентом. Там толпа требовала упрощенной процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, которые воевали на востоке.

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Локальные стычки в масштабные акции не переросли. А депутаты даже глазом не моргнули на какие-то беспорядки. У них другие дела.

После ежегодного обращения президента, когда даже на вечернем заседании был почти аншлаг в зале наконец хватило голосов на обновление состава Центризбиркома. Правда, на новых условиях.

Математика здесь такова: на 13 мест в ЦИК было подано 14 кандидатур. И за три года переговоров ни один из политигроков не захотел отозвать своего человека из списка.

Насколько может быть увеличен состав комиссии в следующий раз – вопрос открытый. Так же, как и снятие депутатской неприкосновенности. Его даже внесли в повестку дня. Чтобы отправить законопроект, кстати одобренный Конституционным судом, на доработку в комитет.

Ну а пока отменять иммунитет будут выборочно.

Так же, как с депутатами, происходит и с чиновниками. Клетчатое одеяло, под которым прятался от следователей бывший глава фискальной службы Роман Насиров, давно стала символом. Обвинение ему читают в суде уже несколько месяцев. И никак не дочитают. Или вот из последнего. НАБУ обвиняет министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении. Затем суд отпускает министра на поруки. А тоже НАБУ разрешает ему зарубежные командировки.

При этом говорят, что на самом деле кандидатуру Омеляна выбирали не в НАБУ, а в специализированной антикоррупционной прокуратуре. И вот круг из противоречий в треугольнике ГПУ-НАБУ-САП окончательно замыкается.

Это очередные недоразумения между специализированной прокуратурой и антикоррупционным бюро. На то, что его пытается прослушивать НАБУ, снова пожаловался специальный антикоррупционный прокурор САП Назар Холодницкий. В марте он уже нашел жучок в аквариуме.

На этот раз экзотики больше. Якобы кабель для прослушивания руководителя САП тянули со двора детской больницы ОХМАТДЕТ. Затем работники НАБУ якобы избили водителя САП и устроили ДТП с другими правоохранителями.

В НАБУ, конечно, обвинения в попытках установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП, отвергли. Борьба с коррупцией продолжается.

Как сообщалось, в президентском законопроекте предлагается убрать пункт, который не позволял привлекать парламентариев к уголовной ответственности,задерживать или арестовывать нардепов без согласия Рады. Также документ предлагает исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность.

Ранее Конституционный суд одобрил оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: авторства президента Украины Петра Порошенко (об упразднении неприкосновенности с 1 января 2020 года, №7203), и депутатский (№6773), который предусматривает отмену иммунитета с момента публикации закона, то есть фактически сразу же.