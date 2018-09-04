Порошенко призвал Раду поддержать законопроект о воинском приветствии "Слава Украине"

Президент Петр Порошенко на встрече с лидерами парламентских фракций призвал поддержать законопроект об изменениях устава Вооруженных Сил Украины, которые касаются введения воинского приветствия "Слава Украине".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Те из Вас, кто смотрели Парад, увидели, что произошли соответствующие изменения в воинском приветствии. Они были разработаны с учетом правительственных предложений, предложений Министерства обороны. Внесенные изменения в уставы ВСУ, как известно, являются законами. И мне поведение наших воинов на Параде – тот энтузиазм, когда они начали произносить "Слава Украине" – только добавили уверенности в том, что это надо делать сейчас и немедленно", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, меняется позиция, когда ультимативно требовалось обращение "товарищ" и дается возможность обращения "пан".

Президент надеется, что парламент поддержит эти изменения.

Как сообщалось, 5 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 7549, который предложил законодательно закрепить военные приветствие "Слава Украине", "Героям слава".

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

7 августа министр обороны Степан Полторак сообщил, что президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ с советского на "Слава Украине" и "Героям слава".

В выступлении по случаю Дня независимости Порошенко заявил, что в ближайшее время подаст законопроект в Верховную Раду.