Порошенко призвал США подставить Украине "плечо единства и солидарности"

Экс-глава государства прокомментировал выделение Штатами Киеву 250 млн долларов на оборону

Фото: president.gov.ua

В Сенате США прошли важные слушания, посвященные ситуации в Украине и угрожающей политике России. Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пишет на своей странице в Facebook.

Он выразил благодарность друзьям Украины – сенаторам Джонсону, Менендес, Портману, Шахин, спецпредставителю Волкеру, послу Хербсту и всем участникам заседания за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии.

По его словам, впереди – еще немало вызовов, однако надежное плечо единства и солидарности, которое продемонстрировала твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нам пройти непростые испытания. Важна продемонстрированная готовность продолжить укреплять устойчивость Украины.

"Я искренне благодарен за решение Вашингтона выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Высоко ценю несокрушимую позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против российского агрессора, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины", – заявил бывший глава государства.

Он приветствовал призыв участников слушаний к тому, что полученное на выборах высокое народное доверие новый президент должен конвертировать в реальные достижения на пути уже начатых реформ ради процветания и успешного противодействия агрессивной политике Кремля ради мира и безопасности.

"Европейская Солидарность будет преданным союзником на этом пути, и бескомпромиссным оппонентом в его защиту. Важно понимать: что мир будет помогать нам настолько, насколько Украина способна сама себе помогать и защищать свои национальные интересы!" – подытожил Порошенко.

Новости "Сегодня" сообщали, что Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов .

А на слушаниях в Сенате директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст призвал США еще больше вооружить Украину Javelin .

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