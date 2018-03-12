Порошенко призвал усилить роль европейских дипломатов в освобождении украинских заложников

Сегодня, 20:53

Глава государства отметил, что вопрос освобождения заложников также обсуждался с Могерини

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Для эффективного продвижения в вопросах освобождения украинских патриотов, которые пребывают в плену боевиков и незаконно удерживаются в России, необходимо усилить участие европейской дипломатии в этом процессе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии – высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает пресс-служба главы государства.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе", – заявил Порошенко.

Глава государства отметил при этом, что вопрос освобождения заложников также обсуждался с Могерини.

"Мы видим, что после очевидного успеха, который мы наблюдали в декабре, когда удалось освободить 74 украинских заложника, мы снова, более чем на 2,5 месяца, не имеем прогресса, несмотря на совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне", – сказал Порошенко.

Как подчеркнул президент, это касается как заложников, которых боевики незаконно удерживают на оккупированной территории, так и "политических пленных, политических заложников, содержащихся в тюрьмах Российской Федерации, включая Сущенко, Сенцова, крымских татар и многих других".

Напомним, ранее мы писали о возвращении в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которых 3 октября 2017 года захватили российские спецслужбы. 12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.

Как сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, подконтрольные России боевики так называемых "ДНР/ЛНР" выдвинули свои условия освобождения украинских заложников.
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Источник:

"Сегодня"

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