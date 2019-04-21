Порошенко проголосовал во втором туре выборов: опубликовано видео
Глава государства похвалил организацию избирательного процесса в Украине
Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.
"Горжусь тем, как в этом году в Украине организованы выборы. Мы имеем свободное волеизъявление граждан, мы имеем защищенную демократическую традицию и именно это характеризует Украину, как европейское государство", – сказал он.
Порошенко отметил, что его дети проголосовали на два часа раньше его, поэтому он явился без них ни избирательный участок.
Отметим, перед голосованием Порошенко посетил церковь в Киеве. По случаю великого православного праздника – Вербного воскресенья – президент Украины вместе с семьей посетил литургию в Михайловском соборе в Киеве.
Как мы уже показывали видео, как проголосовал Владимир Зеленский. Кандидат в президенты в присутствии большого количества журналистов и под вспышки фотокамер отдал свой голос на избирательном участке в помещении колледжа морского и речного флота.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
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