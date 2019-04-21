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Порошенко проголосовал во втором туре выборов: опубликовано видео

Сегодня, 12:26

Глава государства похвалил организацию избирательного процесса в Украине

Порошенко с супругой проголосовали
Порошенко с супругой проголосовали. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

"Горжусь тем, как в этом году в Украине организованы выборы. Мы имеем свободное волеизъявление граждан, мы имеем защищенную демократическую традицию и именно это характеризует Украину, как европейское государство", – сказал он.

Порошенко отметил, что его дети проголосовали на два часа раньше его, поэтому он явился без них ни избирательный участок.

Отметим, перед голосованием Порошенко посетил церковь в Киеве. По случаю великого православного праздника – Вербного воскресенья – президент Украины вместе с семьей посетил литургию в Михайловском соборе в Киеве.

Как мы уже показывали видео, как проголосовал Владимир Зеленский. Кандидат в президенты в присутствии большого количества журналистов и под вспышки фотокамер отдал свой голос на избирательном участке в помещении колледжа морского и речного флота.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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Тег выборы, Порошенко, второй тур, голосование

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