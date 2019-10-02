Порошенко, Ляшко и "Народный фронт" прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

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На согласование "формулы Штайнмайера" уже отреагировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что видит в этом опасный для Украины сценарий.

"Мы точно подчеркиваем, что подписание указанной формулы российского происхождения, формулы Путина, де-факто означает ослабление или снятие санкций против Российской Федерации и легитимизацию российской оккупации" – заявил он.

"Черным" в новейшей истории Украины назвал сегодняшний день лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его мнению, план действий по "формуле Штайнмайера" – может угрожать национальным интересам Украины:

"Формула Штайнмайера, минские договоренности, план Путина – как вы его назовете – цель одна – чтобы Украина была зависима, чтобы развалить страну изнутри и чтобы мы капитулировали".

Неизменной остается позиция и "Народного фронта". Там заявили, что выборы и другие меры по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской возможны только после полного освобождения этих территорий от оккупационных войск и возвращения Украины контроля над государственной границей.

Напомним, ранее стало известно, как Климкин прокомментировал согласование Украиной "формулы Штайнмайера". По словам бывшего министра, вопросов стало больше, чем было. "Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть в целом свободными и честными. То есть Россия их сделает несвободными и не честными. И вообще не выборами", - написал он.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

По словам президента, разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия. Зеленскийподчеркнул, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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