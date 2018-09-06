Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо создать международную комиссию по расследованию экологической катастрофы в Армянске в оккупированном Крыму. Об этом он заявил во время заседания СНБО.

По его словам, экологическую катастрофу создали российские военные.

"Причиной экологической катастрофы, которая случилась на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, по некоторым источникам, стали тренировки российских военных. Необходимо создать международную комиссию и прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию в Украине", – заявил Порошенко.

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Глава государства дал поручение подготовить условия для оздоровления детей из Армянска в Херсонской области.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.