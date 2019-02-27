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Порошенко прокомментировал изменения в Уголовном кодексе по незаконному обогащению

Сегодня, 17:54

Глава государства рассказал, когда направит в Раду свой законопроект для замены отмененной статьи

Фото: president.gov.ua
Порошенко прокомментировал изменения в Уголовном кодексе по незаконному обогащению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b0/54e/5c76b054eab64.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b0/54e/5c76b054eab64.jpeg Политика Глава государства рассказал, когда направит в Раду свой законопроект для замены отмененной статьи

Президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в Верховную Раду законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение сразу после того, как появится официальное сообщение об отмене Конституционным судом статьи 368-2 в Уголовном кодексе. Об этом он сообщил во время заседания Совета регионального развития Запорожской области, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, несмотря на то, что еще нет официального сообщения Конституционного суда по отмене статьи, однако он уже готовится учесть выводу суда и подать свое предложение.

"Я хочу успокоить всех и сказать: только решение (КС) будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, немедленно дам поручение срочно, с учетом выводов Конституционного Суда, подготовить и внести в Верховную Раду, а я определю его как неотложный, законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение. Новая редакция статьи будет выписана так, что и комар носа не подточит", – заявил Порошенко.

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Как мы сообщали, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, зачем из Уголовного кодекса убрали статью о незаконном обогащении. По его словам, эту статью нельзя применить на практике, поэтому она просто неэффективна.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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Тег законопроект, Порошенко, статья, Конституционный суд, обогащение

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