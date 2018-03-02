"Важное историческое решение": Порошенко прокомментировал поставки "Джавелинов" Украине

Сегодня, 14:07

Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт, отметил глава государства

Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock
Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Госдепа США о поставках летального оружия в виде противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Вдохновляющая новость из США – Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали – "Джавелины". Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса – это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт", – написал Порошенко.

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Он отметил, что это американское оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе.

"Благодарен президенту США Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение. Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь свободный мир от его маниакальных амбиций", – добавил глава государства.

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Как писал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, американские Javelin "порвали Кремль на тряпки". По его словам, продажа Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) всерьез напугала боевиков и российских военных на Донбассе.

Также сообщалось, что в США "положили глаз" на украинские танки "Оплот". Государственное предприятие "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в США современные украинские танки.
США, Порошенко, летальное оружие, Javelin

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Источник:

"Сегодня"

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