Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко прокомментировал жесткую оценку Совбеза ООН по действиям Путина

Сегодня, 09:23

Решение по выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО обернулось для Кремля шквалом критики Запада

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко приветствовал жесткую международную позицию во время экстренного заседания Совбеза ООН из-за путинского указа о паспортах на Донбассе. Запад продемонстрировал мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Благодарен всем нашим друзьям, прежде всего США, а также Германии и Франции как партнерам по "нормандскому формату", заявлению группы ЕС-8 за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности соответствующего решения РФ по раздаче паспортов", – сказал он.

Порошенко считает это решение не гуманитарным, как это объяснял президент РФ Владимир Путин, ведь сама Москва создает для людей на оккупированных территориях нечеловеческие условия для жизни под оккупацией.

"Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом. Оно противоречит Минским договоренностям – и по букве, и по духу. Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства. Не допустим такого сценария. Наиболее действенный способ противодействия – дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций против России и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе под мандатом ООН. Донбасс – это Украина, а жители Донбасса – украинцы", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, накануне заседания Совбеза ООН, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу из-за "паспортного" решения Путина по Донбассу. Украинские депутаты обратились не только к мировому сообществу, но и напрямую к президенту России, а также призвали ударить по России еще большими санкциями.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В феврале 2017 года также был паспортный скандал, но уже с "документами" боевиков. Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Путин, Порошенко, Совбез ООН, паспорта

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко прокомментировал жесткую оценку Совбеза ООН по действиям Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совбез ООН об "паспортизациии" РФ завершился заявлением Германии и Франции

Сегодня, 02:42

Германия и Франция осуждают публикацию российского указа

Путинский указ о паспортах на Донбассе – США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов

Сегодня, 00:13

Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине

Порошенко рассказал, как новые санкции ударят по окружению Путина

11 апреля, 04:30

Граница на Донбассе должна перейти под контроль Украины, а Россия не должна этому помешать, говорит президент

В МИД Великобритании прокомментировали путинский указ о российских паспортах на Донбассе

Сегодня, 04:15

Лондон продолжит сотрудничать с международными партнерами в решении гумманитарной ситуации на Востоке Украины.

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Как понять, что в организме не хватает магния

С кем должен встречаться каждый знак Зодиака

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

В Сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Вчера, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения

24 апреля, 07:51

Сейчас снижение тарифа мало кто заметит, потому что отопительный сезон закончился и объемы потребления снизились

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Почему ребенок тебя любит?