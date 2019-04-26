Порошенко прокомментировал жесткую оценку Совбеза ООН по действиям Путина

Решение по выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО обернулось для Кремля шквалом критики Запада

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко приветствовал жесткую международную позицию во время экстренного заседания Совбеза ООН из-за путинского указа о паспортах на Донбассе. Запад продемонстрировал мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Благодарен всем нашим друзьям, прежде всего США, а также Германии и Франции как партнерам по "нормандскому формату", заявлению группы ЕС-8 за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности соответствующего решения РФ по раздаче паспортов", – сказал он.

Порошенко считает это решение не гуманитарным, как это объяснял президент РФ Владимир Путин, ведь сама Москва создает для людей на оккупированных территориях нечеловеческие условия для жизни под оккупацией.

"Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом. Оно противоречит Минским договоренностям – и по букве, и по духу. Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства. Не допустим такого сценария. Наиболее действенный способ противодействия – дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций против России и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе под мандатом ООН. Донбасс – это Украина, а жители Донбасса – украинцы", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, накануне заседания Совбеза ООН, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу из-за "паспортного" решения Путина по Донбассу. Украинские депутаты обратились не только к мировому сообществу, но и напрямую к президенту России, а также призвали ударить по России еще большими санкциями.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В феврале 2017 года также был паспортный скандал, но уже с "документами" боевиков. Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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