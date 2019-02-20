Порошенко просит отправить на Донбасс спецмиссию ООН

Президент Украины предложил отправить на Донбасс предварительную миссию, которая поможет разработать варианты миротворческой миссии

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко просит отправить на Донбасс спецмиссию ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d86/114/5c6d861149cbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d86/114/5c6d861149cbd.jpg 2019-02-20T18:54:00+02:00 Политика Президент Украины предложил отправить на Донбасс предварительную миссию, которая поможет разработать варианты миротворческой миссии

Украинский президент Петр Порошенко призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы оккупированного Донбасса специальной миссии ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.

"Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", – заявил глава государства, выступая на Генассамблее ООН 20 февраля.

Порошенко напомнил, что он официально обратился в Совбез ООН с предложением ввести на Донбасс миротворцев под эгидой ООН еще в марте 2015 года, но тогда этой инициативе помешала Россия.

Президент назвал многонациональную миротворческую операцию под эгидой ООН решающим фактором для налаживания мира на Донбассе, подчеркнув, что при этом для Украины принципиально важны два условия: чтобы мандат миротворческой миссии распространялся на всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую границу, и вывод войск РФ с украинской территории.

Напомним, что прошлой осенью глава МИД Германии Хайко Маас обещал, что Германия во время своего членства в Совете Безопасности ООН с 2019 года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс.

Мы также писали, что по подсчетам экспертов, чтобы дать Украине возможность вернуть контроль над временно оккупированными территориями, на них должны разместится не менее 20 тысяч миротворцев.

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