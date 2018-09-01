Порошенко провел переговоры в Конгрессе США

Президент Украины выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию", – говорится в сообщении.

В ходе встречи было скоординировано дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса. Петр Порошенко обратил внимание на противоправную деятельность РФ в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Отмечается, что президент Украины и представители делегации Конгресса США обменялись мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2".

Также на встрече обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.

Президент Украины выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.

Ранее, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне готовы увеличить поставки смертоносного вооружения Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

Также Петр Порошенко с 24 по 27 сентября посетит США и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет несколько десятков встреч с мировыми лидерами.

Напомним, Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.