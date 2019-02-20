Порошенко провел встречу с Генсеком ООН и передал ему важные письма

Президент Украины передал Антониу Гутерришу обращения украинцев о содействии в освобождении украинских моряков

Фото: пресс-служба АП.

Порошенко провел встречу с Генсеком ООН и передал ему важные письма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/db0/212/5c6db02129af4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/db0/212/5c6db02129af4.jpeg 2019-02-20T21:54:00+02:00 Политика Президент Украины передал Антониу Гутерришу обращения украинцев о содействии в освобождении украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава государства передал Генсеку ООН обращения от десятков тысяч украинцев, подписанные в том числе Владимиром Жемчуговым, Игорем Гордийчуком, Адой Роговцевой, Игорем Козловским, Вадимом Свириденко, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставляемые Генсеку Уставом ООН, в решении этой проблемы. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба", – обратился Президент к Генеральному секретарю ООН и отметил, что тысячи писем были собраны за считанные дни.

Собеседники отметили символичность дебатов в ГА ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, которые состоялись в 5-ю годовщину российской агрессии против Украины.

Петр Порошенко и Антонио Гутерриш обсудили следующие шаги с целью обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН относительно территориальной целостности Украины, ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Отдельное внимание было уделено перспективам развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также процесса освобождения украинских политических заключенных.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению активного взаимодействия с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению Донбасса и внутренне перемещенным лицам.

В этом контексте Президент Украины и Генеральный секретарь ООН приветствовали создание Объединенного фонда гуманитарной помощи ООН в целях мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для гуманитарного реагирования в Украине.

Петр Порошенко поблагодарил, что ООН предусматривает выделить на цели гуманитарной операции 162 млн долларов для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения на Донбассе.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее ООН с докладом на тему российской агрессии в отношении Украины, подняв самые тяжелые для украинского общества вопросы: аннексии Крыма, войны на Донбассе, российской пропаганды и гибели украинских граждан в противостоянии с врагом.

В частности, Петр Порошенко привел конкретные данные о милитаризации Крыма и Черного моря Россией.

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