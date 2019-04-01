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Порошенко провел встречу с вдовой сенатора Маккейна

Сегодня, 21:01

В ходе встречи важное внимание было уделено продолжающимся в Украине выборам президента

Фото: president.gov.ua
Порошенко провел встречу с вдовой сенатора Маккейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/250/54c/5ca25054c8fa5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/250/54c/5ca25054c8fa5.jpeg Политика В ходе встречи важное внимание было уделено продолжающимся в Украине выборам президента

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вдовой сенатора США Джона Маккейна – Синди Маккейн, которая находится в нашей стране в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Для меня большая радость сегодня в Киеве встретиться с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины, сенатора Джона Маккейна. Роль сенатора Маккейна в становлении и развитии новой независимой Украины чрезвычайно велика. Уже в ближайшее время одной из улиц столицы будет присвоено имя сенатора", – написал Порошенко.

Он уточнил, что в ходе встречи важное внимание было уделено продолжающимся в Украине выборам президента.

"Первый тур президентских выборов состоялся свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности", – подчеркнул Порошенко.

Как проинформировали в пресс-службе главы государства, темой встречи также были реформы в Украине.

"В ходе встречи было отмечено принципиальную важность неизменности и постоянства курса реформ и евроатлантической интеграции Украины, а также твердую международную поддержку Украины в деле внутренних преобразований, восстановления суверенитета и территориальной целостности", – сказано в сообщении.

Ранее лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Киеве провел встречу с вдовой сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, которая прибыла в Украину в составе американской делегации наблюдателей за ходом президентских выборов в Украине.

Напомним, что член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн скончался в августе прошлого года от тяжелого недуга в возрасте 81 года. 

Стоит добавить, что наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента также станет сопредседатель фракции Зеленых и Европейского свободного альянса Ребекка Хармс.

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Тег выборы, США, Порошенко, маккейн, реформы

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