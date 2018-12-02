Порошенко: Есть способ посадить Путина за стол переговоров

Президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер до сих пор не ответил на запрос о переговорах, избегает их, но санкции рано или поздно заставят его начать обсуждение вопроса по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал в интервью France 24, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил, что сразу же попытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе с нападением россиян на украинские корабли, но ответа нет и по сей день.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате – в двустороннем, в "нормандском", с участием американских партнеров и т.д. Российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров", – сказал глава государства.

Он также отметил, что захваченные моряки не преступники, как это хочет показать Путин, а военнопленные под защитой Женевской конвенции. Весь мир требует немедленного освобождения моряков и кораблей.

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На вопрос журналиста, какие намерения имеет президент России, Порошенко ответил: "Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Который намерен РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Какое намерение Путина, когда российские силы дали приказ атаковать самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Какое намерение Путина в организации химической атаки в Солсбери? Какое намерение Путина в убийстве украинцев на востоке моей страны? Какое намерение Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает.

Он добавил, что, несмотря на игнорирование диалога по урегулированию украинско-российского кризиса, только санкции являются действенной мотивацией для Путина, чтоб усадить его за стол переговоров по Украине и заставить пойти по пути деэскалации конфликта.

Отметим, в Кремле подтвердили, что контактов между президентами так и не произошло.

Как сообщалось, Порошенко напомнил России главные требования по Донбассу. По его словам, именно Кремль спровоцировал агрессию против соседнего государства и, следовательно, ключ к решению проблемы находится в Москве. Это не Украина пришла без приглашения с танками и пулеметами, а русские, рассказал немецкому изданию глава украинского государства.

В то же время говоря о целях Кремля в Украине президент отметил, что последние события в Керченском проливе доказывают – Кремль не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины. По его словам, Россия пытается пробить сухопутный коридор в Крым.