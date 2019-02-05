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Порошенко: Путин поставил подпись под выводом войск с Донбасса

Сегодня, 10:30

После выполнения Россией своих обязательств на Донбассе возможно политическое урегулирование, отметил глава государства

Порошенко и Путин
Порошенко и Путин. Фото: Сегодня
Порошенко: Путин поставил подпись под выводом войск с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/949/27a/5c594927ac782.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/949/27a/5c594927ac782.jpg Политика После выполнения Россией своих обязательств на Донбассе возможно политическое урегулирование, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко напомнил российскому лидеру Владимиру Путину о Минских соглашениях, под которыми тот поставил подпись, которые предполагали среди прочего – вывод российских войск. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что план по урегулированию ситуации на Донбассе был изложен в Минских договоренностях, на которых и основываются санкции против России. Также президент анонсировал новый пакет "азовских санкций".

"План, который большое количество людей критикуют, не читая. В Минских договоренностях четко записано – вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина. Вывод всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины – назад уберите в Россию. И там стоит подпись Путина. Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина", – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что после этого возможно политическое урегулирование.

Отметим, на днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отмечал, что замены Минских соглашений не будет. Так он прокомментировал мирный план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. По его словам, новый мирный план можно рассматривать как платформу для имплементации "Минска".

Отметим, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе пока не двигается с мертвой точки, так как Россия не выполняет "Минск". В Украине даже не раз звучали мнения, что пора "минский процесс" сворачивать и искать новый формат. Однако стоит вспомнить, что именно Минские соглашения предотвратили большую войну, выиграли время и наказали Россию. В материале "Сегодня" вспоминается подписание первого Минского протокола, а эксперты рассказали о значении соглашения и влиянии смерти Захарченко на процесс переговоров.

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Тег Путин, Донбасс, Порошенко, минские соглашения

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