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Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023 года

Сегодня, 21:01

По словам президента, в плане действий будет записан перечень шагов и дата

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d4/986/5c94d4986a17d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d4/986/5c94d4986a17d.jpg Политика По словам президента, в плане действий будет записан перечень шагов и дата

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

"Украина в состоянии получить план действий относительно членства в НАТО до 2023 г. И в плане действий относительно членства будет записан перечень шагов и дата, как в "дорожной карте", – заявил президент в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

Глава государства напомнил, что уже на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года намерен поставить вопрос о предоставлении ПДЧ для Украины.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 г. Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Позже в своем поздравлении Столтенбергу с его приближающимся 60-летним юбилеем Порошенко выразил надежду на предоставлении Украине плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года в Лондоне.

В обнародованном 14 марта 2019 года ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародованном в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса говорится, что НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву с начала незаконной аннексии Россией Крыма и событий на востоке страны.

В частности, в разделе "Открытые двери НАТО" сказано: "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах".

Также президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

Ранее сообщалось, что Украина обратится к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе. В 2008 году Киеву уже отказывали в предоставлении ПДЧ, и теперь у Украины будет новая попытка.

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Тег пдч, Порошенко, Столтенберг

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