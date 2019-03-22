Порошенко рассказал, благодаря кому сложились доверительные отношения Украины и США

Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, благодаря кому сложились доверительные отношения Украины и США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg 2019-03-22T14:20:57+02:00 Политика Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

"Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И, как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики", – сказал Порошенко.

"И в этом контексте я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины большого моего друга, имеет полную мою поддержку", – добавил глава Украинского государства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с конгрессменами и сенаторами США обсудил дальнейшее стратегическое партнерство между Украиной и США, американские политики подтвердили двухпартийной поддержку Киева.

При этом Климкин назвал условие России для мира с Украиной. Вместо Украины победу над Россией никто не одержит, но помощь Запада необходима, отмечает министр.

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