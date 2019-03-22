Порошенко рассказал, благодаря кому сложились доверительные отношения Украины и США
Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.
"Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И, как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики", – сказал Порошенко.
"И в этом контексте я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины большого моего друга, имеет полную мою поддержку", – добавил глава Украинского государства.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с конгрессменами и сенаторами США обсудил дальнейшее стратегическое партнерство между Украиной и США, американские политики подтвердили двухпартийной поддержку Киева.
При этом Климкин назвал условие России для мира с Украиной. Вместо Украины победу над Россией никто не одержит, но помощь Запада необходима, отмечает министр.
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