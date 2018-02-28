Порошенко рассказал, что думает о пресс-конференции Януковича

Глава государства предложил экс-гаранту прибыть в Киев и дать объяснения в стране, где наделал столько бед

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его не интересует, что бывший украинский президент-беглец Виктор Янукович скажет во время анонсированной им пресс-конференции. Об этом он сказал на пресс-конференции на тему "Вызовы-2018", которая проходит в музейном комплексе "Мистецький арсенал".

Он предложил экс-гаранту прибыть в Киев и дать объяснения в стране, где наделал столько бед.

"Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает. Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как стало известно про обращение этого господина к Путину касательно введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он скажет", – заявил Порошенко

Как сообщалось, Виктор Янукович намерен 2 марта дать пресс-конференцию в России, чтобы рассказать о расстрелах на Майдане.

В вою очередь в ГПУ объяснили, как Янукович своей пресс-конференцией подставит сам себя. Прокурор Руслан Кравченко заявил, что своим общением с журналистами экс-гарант только поможет стороне обвинения в суде по делу о госизмене.