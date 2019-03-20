Порошенко рассказал, что обсудит с руководством ЕС
Президент отправился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза
Глава украинского государства и руководство Европейского Союза обсудят июньский пакет санкций против Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Мы будем обсуждать и июньский пакет санкций", – сказал Порошенко журналистам в среду в среду в Брюсселе.
Он напомнил, что ранее в среду был обнародован его "указ о значительном расширении пакета санкций против российских юридических и физических лиц".
По словам Порошенко, к санкционному списку, в том числе, был добавлен "АзовоЧерноморский пакет санкций, Керченский пакет санкций".
"Все, кто были причастны к акту агрессии против Украины в Керченском проливе и Азово-Черноморской бассейне, были включены в пакет санкций и он синхронизован с санкциями, которые вышли буквально сейчас приняты в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки", - отметил президент Украины.
Напомним, 26 декабря 2018 года СНБО ввел дополнительные ограничительные меры против россиян – так Украина "ответила" России новыми санкциями.
За день до этого, 25 декабря Россия ввела новые санкции против Украины. Россияне пополнили санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Украины. На сайте правительства Российской Федерации появился обновленный антиукраинский санкционный список. Теперь он охватывает 567 физических лиц и 75 компаний.
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