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Порошенко рассказал, что обсудит с руководством ЕС

Сегодня, 20:54

Президент отправился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза

Фото: twitter.com/poroshenko
Фото: twitter.com/poroshenko.
Порошенко рассказал, что обсудит с руководством ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28c/1b8/5c928c1b85d27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28c/1b8/5c928c1b85d27.jpg Политика Президент отправился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза

Глава украинского государства и руководство Европейского Союза обсудят июньский пакет санкций против Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем обсуждать и июньский пакет санкций", – сказал Порошенко журналистам в среду в среду в Брюсселе.

Он напомнил, что ранее в среду был обнародован его "указ о значительном расширении пакета санкций против российских юридических и физических лиц".

По словам Порошенко, к санкционному списку, в том числе, был добавлен "АзовоЧерноморский пакет санкций, Керченский пакет санкций".

"Все, кто были причастны к акту агрессии против Украины в Керченском проливе и Азово-Черноморской бассейне, были включены в пакет санкций и он синхронизован с санкциями, которые вышли буквально сейчас приняты в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки", - отметил президент Украины.

Напомним, 26 декабря 2018 года СНБО ввел дополнительные ограничительные меры против россиян – так Украина "ответила" России новыми санкциями.

За день до этого, 25 декабря Россия ввела новые санкции против Украины. Россияне пополнили санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Украины. На сайте правительства Российской Федерации появился обновленный антиукраинский санкционный список. Теперь он охватывает 567 физических лиц и 75 компаний.

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Тег брюссель, Порошенко, Евросоюз, санкции против России , саммит Украина-ЕС

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Источник:

Интерфакс-Украина

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