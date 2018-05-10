Порошенко рассказал, где может пройти встреча "нормандской четверки"

Сегодня, 15:13

Глава государства на встрече с Меркель и Макроном назвал имена заложников, освобождения которых требует от Путина

Порошенко и Путин. Фото: архив
Порошенко и Путин. Фото: архив

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" – канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, скорее всего, состоится в Париже. Об этом заявил на брифинге в Германии глава украинского государства.

Он отметил, что на сегодняшних переговорах с Меркель и Макроном поставил вопрос освобождения украинских заложников накануне их будущей встречи с Путиным.

"Мы, безусловно, обсудили и гуманитарный компонент. Причем мы четко разделяем включительно с заложниками, которые удерживаются незаконно на оккупированной территории, включая украинских военных и политических узников, которые незаконно удерживаются в России. Были четко названы фамилии. И это особенно важно, потому что 18-го и 23-го состоятся встречи с Путиным у Меркель и Макрона".

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Порошенко отметил, что на встрече с Меркель и Макроном четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые должны быть сделаны для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата" по выбору.

"Наиболее вероятно – это может произойти в Париже. И мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня для того, чтобы обеспечить эффективные переговоры в обозначенном формате".

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки".

Напомним, последний раз "нормандская четверка" общалась в конце марта в телефонном режиме. Было обнародовано новое заявление по Донбассу. В частности, лидера стран договорились о "пасхальном" перемирии на востоке Украины, которое, несмотря на согласие Путина, так и не было выполнено и нарушается по сей день.
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Источник:

"Сегодня"

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