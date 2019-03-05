Порошенко рассказал, как Днепропетровская область сорвала планы Путина в Украине

Кремль хотел создать "Днепропетровскую народную республику", но ничего не получилось

Порошенко рассказал, как Днепропетровская область сорвала планы Путина в Украине 2019-03-05T16:36:00+02:00 Политика Кремль хотел создать «Днепропетровскую народную республику», но ничего не получилось

Днепропетровская область стала форпостом в начале российской агрессии против Украины в 2014 году и не позволила распространиться заразе "русского мира", сорвав планы президента РФ Владимира Путина по захвату юго-востока страны. Об этом на Совете регионального развития Днепропетровской области сказал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Начать свое выступление я бы хотел со слов благодарности Днепру, области за то, что, пройдя испытания, вы защитили Украину, защитили от расчленения, полностью сорвали план Путина по построению "Днепропетровской народной республики". Не оставили им ни единого шанса. И для меня это очень хороший, позитивный и важный знак", – сказал он.

Порошенко отметил, что Днепропетровской области выпало стать прифронтовой крепостью – форпостом Украины на востоке.

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"Украина помнит вклад Приднепровья в нашу борьбу, помнит героизм добровольцев и массовость волонтерского движения. Благодарен за мужество и героизм десантников 25-й бригады, благодарен за самоотверженный труд врачей больницы имени Мечникова, благодарен за то, что мы защитили суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства. Более 500 из них отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять страну и продолжать реформы", – подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе глава государства выступал на Совете регионального развития Донецкой области и озвучил там последствия агрессии России на Донбассе. По его словам, сами жители Донецкой области острее всего ощутили последствия "русского мира".

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