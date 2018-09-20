Порошенко рассказал, как должна завершиться агрессия России

Президент напомнил, что враг пришел не за Крымом или Донбассом, а за всей Украиной

Агрессия Кремля против Украины должна закончится не только возвращением всех захваченных территорий, но и возмещением ущерба, а также действенными гарантиями неповторения агрессии в будущем.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно должно завершиться, включительно с возмещением нанесенных убытков и предоставлением на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии", – подчеркнул глава государства.

Также он заверил, что российская агрессия не обеспечивает Украину автоматической поддержкой Запада, за которую нужно бороться.

"Глубоко ошибается тот, кто думает, якобы российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку нужно бороться ежедневно, и за эти годы нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить ее", – добавил президент.

Отдельно Порошенко напомнил о том, что была первая реакция мирового сообщества на оккупацию Крыма была "хилой и беззубой".

"Но даже теперь, после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери – на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда", – с сарказмом добавил он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что внутри Украины есть силы, которые призывают к достижению "мира на российский условиях".

"Но враг пришел не за Крымом, и не за Донбассом – враг пришел за всей Украиной. Без Украины империя невозможна. так как же тогда достигать компромисса?" – резюмировал президент.

Напомним, ранее в ходе своего выступления Порошенко пообещал, что российской базы в Севастополе после освобождения Крыма точно больше не будет.

Также глава государства констатировал крах "путинского блицкрига и плана "русская весна" благодаря мощной армии, созданной Украиной за последние годы.