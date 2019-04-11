Порошенко рассказал, как новые санкции ударят по окружению Путина

Граница на Донбассе должна перейти под контроль Украины, а Россия не должна этому помешать, говорит президент

Фото: AFP

Порошенко рассказал, как новые санкции ударят по окружению Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg 2019-04-11T04:30:00+03:00 Политика Граница на Донбассе должна перейти под контроль Украины, а Россия не должна этому помешать, говорит президент

Если Россия заблокирует решение СБ ООН по миротворцам на востоке Украины, против окружения президента РФ Владимира Путина будут усилены экономические санкции.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире радио "Новое время", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы должны немедленно перейти к реализации Минских договоренностей. Компонент безопасности – это вынесение на заседание Совета Безопасности ООН вопроса "голубых касок", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что речь идет о традиционной миротворческой миссии, которая должна выполнить несколько задач по созданию среды безопасности:

выведение из Украины всех иностранных войск, как записано в Минских договоренностях;

разоружение незаконных вооруженных формирований для создания соответствующего безопасности компонента;

вывод за пределы территории тяжелого вооружения и техники.

Глава государства отметил, что после этого можно говорить о введении политического компонента.

"Самый важный компонент – это взятие под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы для того, чтобы не происходило просачивание через неконтролируемый участок границы сил, которые будут разрушать компонент безопасности", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, есть позиция всего мира, что "голубые каски" – это должна быть традиционная миротворческая миссия с правом применять силу.

"Сила применяется по отношению к незаконным вооруженным формированиям. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность украинцев, проживающих на оккупированной территории, и выдавливаем оккупационные войска", – объяснил он.

"Мы должны обеспечить встречу в нормандском формате, которая реализует Минские договоренности. Поскольку нет никаких других договоренностей, на базе которых можно применять санкции", – подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Россия заблокирует решение Совбеза ООН по миротворцам на Донбассе, глава государства подчеркнул:

"Будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, финансовой. Например, арест активов ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в чувствительных технологиях, которые формируют российскую экономику".

Он добавил, что российская экономика очень интегрирована в мировую.

"И если профессионально подходить к вопросу, то с каждым месяцем, с каждым кварталом цена российской оккупации Украины должна увеличиваться", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, как Путин загнал себя в ловушку, захватив Крым и оккупировав часть Донбасса.

Также сообщалось, что Порошенко объяснил, чем Кремлю грозит затягивание вопроса украинских пленников.

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