Порошенко рассказал, как остановить войну на Донбассе, и когда Украина сможет вступить в НАТО и ЕС

Украина уверенно шагает в направлении ЕС и Нато, говорит Петр Порошенко

Порошенко рассказал, как остановить войну на Донбассе, и когда Украина сможет вступить в НАТО и ЕС 2019-03-23T22:48:09+02:00 Политика Украина уверенно шагает в направлении ЕС и Нато, говорит Петр Порошенко

Как остановить войну на Донбассе, и когда Украина сможет вступить в НАТО и ЕС. Впервые в программе "Главная Тема. Выбор" – гостем был Петр Порошенко. Как, несмотря на требование Международного валютного фонда, цена на газ может не вырасти в мае? И не высохнет ли источник социальных выплат сразу после выборов?

Украина против решения конфликта силой, говорит президент. Киев и дальше будет придерживаться Минских договоренностей, которые признал весь цивилизованный мир. А международное давление на Россию и усиления украинской армии – заставят Кремль в конце уступить, – убежден Порошенко.

"У Путина нет другого выхода. Россия сейчас платит очень высокую цену за санкции и за свою авантюру. И за аннексию Крыма и за агрессию в Донбассе. По оценкам агентства Блумберг Россия потеряла 150 млрд долларов из-за агрессии. Россия потеряла 10 процентов своего ВВП. Россияне. Резко упал их уровень жизни. Россия не сможет и не будет продолжать эту линию. Именно поэтому общая позиция мира, поддержка Украины и поддержка Петра Порошенко со стороны руководства США, Евросоюза, это было продемонстрировано позавчера. Во время моего визита в Брюссель. Где впервые руководители трех Европейских институтов, Европарламента, Еврокомиссии и Европейского Совета прямо накануне саммита сделали мини-саммит с Украиной и дали совершенно четкий месседж – украинцы, Украины, мы с вами", – заявил Порошенко.

Украина уверенно шагает в направлении ЕС и Нато, говорит Петр Порошенко.

"По моему глубокому убеждению, Украина способна получить план действий по членству в НАТО до 2023 года и в плане действий по членству будет записано – перечень шагов и дата, как дорожная карта", – отметил он.

Не менее болезненная для украинцев тема – цена на газ. Петр Порошенко гордится – после монетизации субсидий государство не просто помогает украинцам оплачивать коммунальные услуги, но и стимулирует экономить. А все сэкономленное – тратить на свое усмотрение.

"На сегодняшний день изменились оптовая цена на газовых рынках. Было соответствующее сообщение и украинского правительства, это сделал премьер-министр Владимир Гройсман, и сообщение НАК "Нафтогаз", что ситуация позволяет не повышать тарифы. И я буду твердо стоять на позиции, что сегодняшняя ценовая ситуация, доходность НАК "Нафтогаз" и повышения эффективности – ведь мы меньше стали потреблять газа", – отметил он.

Власть развернула масштабную программу поддержки социально незащищенных слоев населения, говорит Порошенко. Помогали активнее, конечно, в последний год, потому что после фактически преддефолтного состояния 2014 года – надо было возродить экономику. Сейчас темпы роста ВВП Украины выше, чем в любой стране СНГ, в том числе в России. Экономика растет 3 года подряд. Появились основания, чтобы объявить войну бедности. Ее преодоление Петр Порошенко приравнивает к вопросам национальной безопасности. А политические оппоненты, такую ​​социальную активность власти называют заигрыванием с избирателями.

"Мои оппоненты не просто так формулируют, но и зарегистрировали в парламенте проект постановления парламента о запрете Порошенко, правительству, коалиции повышать пенсии, назвав это подкупом. Запретить выплачивать компенсации, запретить монетизировать субсидии. Я хочу покаяться. Я собираюсь все пять лет, в том числе и менее защищенные слои населения – подкупать, выплачивая им высокие социальные выплаты" – говорит Порошенко.

Ставить оценку своей работе, говорит Петр Порошенко – не будет. Подчеркивает – приложит все усилия, чтобы выборы прошли честно и их признал цивилизованный мир.

"Будет абсолютно четкое и жесткое требование к правоохранительным органам. Защитить выборы, остановить экстремистов, не дать возможности пролиться крови, и хочу заверить наших украинских граждан, я, как президент, буду прилагать максимум усилий для защиты конституционных прав и свобод граждан", – заявил Порошенко.

Главное политическое шоу страны – "Главная тема. Выбор" с участием президента, посмотрело пять миллионов украинцев. И в следующую пятницу в студии будет горячее. В гости к Елене Кот придут сразу несколько лидеров предвыборной кампании.

Напомним, ранее глава государства заявлял о том, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

Также Порошенко отметил, за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак ранее раскрыл "религиозные" планы России. Он рассказал, откуда организовываются провокации.

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