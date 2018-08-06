Порошенко рассказал, как Украина будет двигаться в НАТО

Последний Саммит Альянса подтвердил – двери НАТО для Украины открыты. Об этом в Facebook заявил президент Петр Порошенко.

"Мы будем продолжать глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом измерениях. Ведь ключевая цель, которая стоит перед Украиной – это членство в НАТО. Я твердо стою на этой позиции, верю в успех украинской евроатлантической интеграции, и счастлив потому, что этот цивилизационный выбор поддерживает украинский народ", – написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать развертывание инфраструктуры и баз НАТО, как агрессивные действия, и реагировать будет соответственно.

"Стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что говорил об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля.

Ранее экс-командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия не может блокировать стремления Украины вступить в НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает восточный фланг, размещая дополнительные военные подразделения, только в ответ на агрессивные действия России в Украине.