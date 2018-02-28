Порошенко рассказал, когда Украина получит летальное оружие из США

Президент Петр Порошенко заявил, что первая поставка летального вооружения из США в Украину состоится уже в течение нескольких недель.

Об этом он рассказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

"У нас большой прогресс в переговорах с американскими партнерами, – заявил глава украинского государства. – У нас много положительных новостей, более подробно я не могу сообщить, но первая поставка вооружений произойдет в течение нескольких недель".

"У нас будет несколько поставок, включая поставки антиснайперских комплексов, ведь многие украинские военные были убиты именно вражескими снайперами", – напомнил Порошенко.

По его мнению, это позволит уменьшить количество погибших и усилить безопасность, что особенно важно на передовой.

"Мы также говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и многих других видах вооружения", – сказал он.

Президент также напомнил, что проводил переговоры о поставках вооружения с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Маттисом.

В то же время он заметил, что не может разглашать все подробности поставок оружия из США, потому что они являются секретными данными.

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018 году будет война России против Украины на Донбассе.

Также Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и посоветовал не слушать "зрадофилов".