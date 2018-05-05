Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться Антикоррупционный суд

5 Мая 2018, 13:52

Создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться в Украине уже в мае, что ускорит получение Киевом очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Об этом президент заявил в интервью немецкому журналу Focus, передает "Укринформ".

"Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ. – Ред.)", – сообщил глава государства.

Порошенко заявил, что гордится тем, что за четыре года в экономике удалось достигнуть больших успехов, чем за 25 лет до этого, в частности улучшить инвестиционный климат. В рейтинге Doing Business страна поднялись с 135-го места в 2013 году на 76-е, а темп экономического развития в этом году прогнозируется на уровне 3,5%.

"Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны!", – подчеркнул президент.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.
мвф, Порошенко, транш, антикоррупционный суд

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