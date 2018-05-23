Порошенко рассказал, когда ВСУ применят Javelin на Донбассе

Предоставленные Украине США противотанковые ракетные комплексы Javelin будут использоваться в зоне боевых действий в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны пророссийских боевиков. Об этом заявил в среду президент Петр Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты, передает ТАСС.

"Использование Javelin дает преимущества во время выполнения заданий по поражению враждебной бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Конечно, это сугубо оборонительное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, – отметил Порошенко. – Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии".

По словам президента, накануне в Черниговской области он проверил готовность вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США.

1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Javelin – американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.