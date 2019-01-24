Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда

Порошенко напомнил и о других составляющих антикоррупционной системы

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/91f/447/5c491f4477809.jpeg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/91f/447/5c491f4477809.jpeg 2019-01-24T04:05:00+02:00 Политика Порошенко напомнил и о других составляющих антикоррупционной системы

Создание Высшего антикоррупционного суда будет завершено в феврале 2019 года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал 23 января, выступая на заседании Национального инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Будет продолжаться борьба против коррупции. В феврале завершится развитие антикоррупционного суда", – утверждает он.

Порошенко напомнил о других составляющих антикоррупционной системы – Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре – а также заявил, что 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и "уже получили оценку суда".

Сейчас продолжается отбор судей в состав Антикоррупционного суда. До 26 января члены Общественного совета международных экспертов должны проверить кандидатов и ветировать тех из них, которые вызывают сомнения. Всего участие в конкурсе прекратили уже 32 сомнительных кандидата из 49.

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.

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Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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