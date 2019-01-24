Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда
Порошенко напомнил и о других составляющих антикоррупционной системы
Создание Высшего антикоррупционного суда будет завершено в феврале 2019 года, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Об этом он сказал 23 января, выступая на заседании Национального инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Будет продолжаться борьба против коррупции. В феврале завершится развитие антикоррупционного суда", – утверждает он.
Порошенко напомнил о других составляющих антикоррупционной системы – Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре – а также заявил, что 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и "уже получили оценку суда".
Сейчас продолжается отбор судей в состав Антикоррупционного суда. До 26 января члены Общественного совета международных экспертов должны проверить кандидатов и ветировать тех из них, которые вызывают сомнения. Всего участие в конкурсе прекратили уже 32 сомнительных кандидата из 49.
Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.
Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.
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