Порошенко рассказал, когда ждет освобождения задержанных Россией моряков
Украина делает все, чтобы освободить украинских военных моряков
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что украинские военные моряки, незаконно захваченные Российской Федерацией в плен во время агрессии в районе Керченского пролива и удерживаемые в московском СИЗО, будут освобождены после президентских выборов в Украине.
"К сожалению, я не ожидаю позитивных новостей до президентских выборов. Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) четко заявил, что он не будет делать ни одного шага. Но… сразу же после победы – мы ждем вашего возвращения домой!", - сказал Порошенко в интервью одному из украинских телеканалов, которое транслировалось в воскресенье.
Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы освободить украинских военных моряков.
"Не проходит ни одной международной встречи на высшем уровне, на которой бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей, деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", – отметил президент Украины.
Порошенко подчеркнул, что весь мир поддерживает Украину в вопросе освобождения моряков.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Как сообщалось, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.
27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где 21 моряка поместили в СИЗО "Лефортово" и трех раненых – в СИЗО "Матросская тишина".
15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.
Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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