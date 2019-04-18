Порошенко рассказал о поражении Путина в Украине

Кремль приложит все усилия по формированию лояльного Москве большинства в Верховной Раде

Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин провалил все стратегические планы по Украине, однако есть угроза реванша в случае прихода к власти неопытного президента. Об это он заявил в своем обращении к украинцам.

"За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине: пытался атаковать нас с фронта, подорвать с тыла. Ничего у него не вышло. Он хочет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину – лишить нас независимость и национальной идентичности", – сказал он.

Порошенко отметил, что первое, что ставит своей целью Путин, – немедленно остановить движение Украины в Евросоюз и НАТО как системы коллективной безопасности.

"Она России не по зубам, а нас она надежно защитит. И Кремль приложит все усилия по формированию лояльного Москве большинства (по результатам парламентских выборов в Украине)", – подчеркнул глава государства.

Президент уверен, что сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на должности президента Украины, "которого легко переиграет и в вопросах безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах".

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью сайту "Сегодня" высказывал мнение, что после выборов Путин может изменить политику по Донбассу. Ни Зеленский, ни Порошенко в случае победы на выборах не сдадут интересы Украины Путину, считает американский дипломат.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук отмечал, что в ближайшие месяцы, до парламентских выборов, Москва намерена принять срочные меры в Украине – сейчас Россия готовит план в два этапа.

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