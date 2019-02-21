Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России
Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства
Еще до начала войны на Донбассе "русский мир" пришел в Украине через телевизоры, радио и книги. Однако украинский культурный контент заменил российский, что стало одним из ответов Украины на агрессию России. Об это заявил президент Петр Порошенко по случаю Дня украинского языка.
По его словам, сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык.
"Путь украинцев к независимости всегда пролегал через борьбу за право на родной, украинский язык. Ведь язык – это суть нации, ее бесценное достояние, которое и определяет саму Украину. Это, несомненно, понимает и агрессор, ведь до того, как прийти на танках, "русский мир" пришел к нам из теле- и радиоэфира, в книгах, в попсовых песнях. Нашим ответом на агрессию стал украинский культурный контент. И сейчас он не только присутствует, но и доминирует. Чтобы в этом убедиться, стоит включить радио: вы там услышите украинскую песню и украинский язык. С Международным днем родного языка, Украина", – написал Порошенко в Facebook.
Напомним, осенью 2017 года в Украине вступили в силу новые языковые квоты для радио. Так, доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).
В начале октября 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.
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