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Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России

Сегодня, 15:18

Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства

Фото: AFP
Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea4/e46/5c6ea4e46739e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea4/e46/5c6ea4e46739e.jpg Политика Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства

Еще до начала войны на Донбассе "русский мир" пришел в Украине через телевизоры, радио и книги. Однако украинский культурный контент заменил российский, что стало одним из ответов Украины на агрессию России. Об это заявил президент Петр Порошенко по случаю Дня украинского языка.

По его словам, сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык.

"Путь украинцев к независимости всегда пролегал через борьбу за право на родной, украинский язык. Ведь язык – это суть нации, ее бесценное достояние, которое и определяет саму Украину. Это, несомненно, понимает и агрессор, ведь до того, как прийти на танках, "русский мир" пришел к нам из теле- и радиоэфира, в книгах, в попсовых песнях. Нашим ответом на агрессию стал украинский культурный контент. И сейчас он не только присутствует, но и доминирует. Чтобы в этом убедиться, стоит включить радио: вы там услышите украинскую песню и украинский язык. С Международным днем ​​родного языка, Украина", – написал Порошенко в Facebook.

Напомним, осенью 2017 года в Украине вступили в силу новые языковые квоты для радио. Так, доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).

В начале октября 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.

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Тег Россия, Порошенко, украинский язык, песни, агрессия

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