Порошенко рассказал о своей мечте после президентства

Представлять Украину в Европейском парламенте глава государства считает единственным достойным занятием

Порошенко рассказал о своей мечте после президентства 2019-02-25T19:24:00+02:00 Политика Представлять Украину в Европейском парламенте глава государства считает единственным достойным занятием

После окончания своей каденции на высшей должности в стране Президент Украины Петр Порошенко мечтает стать членом Европейского парламента от нашего государства.

Об этом он заявил 25 февраля на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС", который проходит в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

"Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать, уж сколько Господь даст работать президентом или после президентских каденции или каденций, я сказал: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента от Украины", – сказал глава государства.

Напомним, ранее Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Мы также писали, что на прошлой неделе во время специального заседания Верховной Рады, посвященного пятой годовщине российской агрессии, президент подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО.

В свою очередь, Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини не смогла как-либо прокомментировать намерение Петра Порошенко.

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