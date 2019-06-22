Порошенко рассказал, с кем будет сотрудничать "Европейская Солидарность" в новом парламенте

Порошенко и "Европейская солидарность" идут на выборы в парламент, чтобы защитить реформы

Фото: president.gov.ua

"Европейская Солидарность" в Верховной Раде нового созыва не будет сотрудничать с представителями пророссийских сил, а также с популистами и с дилетантами, которые учатся управлять государством за счет государства.

Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Мы готовы сотрудничать только с проевропейскими демократическими силами. Лично я иду в парламент, чтобы тяжело работать! Для того, чтобы защитить реформы, чтобы обеспечить подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Для того, чтобы дать отпор антиукраинским силам. Я и моя команда точно могут это сделать ", – отметил Порошенко.

Напомним, партия "Европейская солидарность" присоединилась к ЕНП. Европейская народная партия является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы.

Как известно, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", поддержав предложение общественных активистов, принял решение изменить название партии на "Европейскую солидарность".

31 мая председателем партии "Европейская солидарность" был избран Петр Порошенко.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец ​​95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Погребиский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

Европейская народная партия – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

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