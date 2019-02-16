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Порошенко рассказал, сколько украинских военных погибло за время российской агрессии

Сегодня, 23:33

По словам Порошенко, конфликт на Донбассе не является замороженным

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассказал, сколько украинских военных погибло за время российской агрессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/880/b28/5c6880b286935.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/880/b28/5c6880b286935.jpeg Политика По словам Порошенко, конфликт на Донбассе не является замороженным

На Донбассе не замороженный конфликт, а война, за время агрессии РФ погибли 2945 украинских военных.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе" во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Порошенко, конфликт на Донбассе не является замороженным.

"У нас разворачивается активная война ... У нас горячая война", - сказал он.

"Вот, буквально в течение 24 часов, Украина потеряла одного бойца, потому что на наших военных напали, трое украинских солдат получили тяжелые ранения за последние сутки", – добавил президент.

По его словам, с начала агрессии РФ "Украина потеряла только военных – 2945".

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"После того, как мы получили (противотанковые ракетные комплексы – ред.) Javelin от США, мы имеем существенное уменьшение обстрелов российскими танками. Ибо российские танкисты больше не хотят подвергать опасности – они по крайней мере на половину уменьшили активность боевых действий. Это пример эффективной помощи США", - отметил глава государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил вопрос введения новых санкций против РФ в ответ на агрессию в районе Керченского пролива.

Также Порошенко заявил, что США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях.

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Тег Донбасс, Порошенко, погибли, Петр Порошенко, агрессия России, украинские военные , мюнхенская конференция

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Источник:

УНИАН

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