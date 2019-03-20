Порошенко рассказал, сколько вооружений получила армия с 2014 года

Украинское войско усилили и модернизированным, и новым и отремонтированным вооружением

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, сколько вооружений получила армия с 2014 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/213/d8b/5c9213d8b4256.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/213/d8b/5c9213d8b4256.jpeg 2019-03-20T12:21:00+02:00 Политика Украинское войско усилили и модернизированным, и новым и отремонтированным вооружением

За время войны на Донбассе украинская армия получила более 23 тысяч единиц военной техники и вооружения. Об этом он заявил в Хмельницкой области на церемонии передачи техники Вооруженным силам.

"В период с 2014 года в войска поставлено более 23 тыс. образцов вооружения и военной техники", – заявил он.

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Порошенко отметил, что техника не только отремонтированная, но и модернизировання, и новая украинского производства: самолеты и вертолеты, малые бронированные артиллерийские катера, бронетанковое вооружение и техника, артиллерийские системы, противотанковое вооружение, бронированные автомобили, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, новейшие станции защищенной связи, беспилотные авиационные комплексы, средства борьбы с БПЛА, телевизионные и ночные приборы, снайперские и антиснайперские комплексы и многое другое.

Как сообщалось, Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.

Также сегодня в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.

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