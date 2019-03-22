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Порошенко: Реформа сельской медицины – в приоритете

Сегодня, 17:02

На первом этапе в селах спроектировали более полутысячи новых энергоэффективных амбулаторий

Порошенко: Реформа сельской медицины – в приоритете Политика На первом этапе в селах спроектировали более полутысячи новых энергоэффективных амбулаторий

Сотни семейных врачей, фельдшеров и руководителей территориальных громад приняли участие в форуме "Помощь рядом!". Посетил мероприятие и президент Украины Петр Порошенко.

Реформа сельской медицины – в приоритете, подчеркнул президент.

Ее проводят, в частности, за счет средств, которые Генпрокуратура конфисковала у предыдущей власти. На первом этапе в селах спроектировали более полутысячи новых энергоэффективных амбулаторий. 400 уже строят,70 введут в эксплуатацию уже до конца марта. Каждая амбулатория будет иметь доступ к интернету, а значит, врачи на местах смогут с помощью видеоконференции связываться со специалистами в областных центрах и Киеве. По словам президента, помощь на селе должна стать качественной, доступной и технологически современной.

"Сегодня государство – партнер сельского врача. Государство гарантирует: мы построим или отремонтируем энергоэффективное помещение, в котором можно комфортно работать. Будет автомобиль, чтобы была возможность быстрого оказания помощи, будет интернет, а это возможность телемедицинских услуг, электронной карточки, направления и электронного рецепта. Дальше – дело за громадами. Стимулируйте врачей, давайте им больше денег. Чем больше выплатите денег, тем качественнее будет профессиональный уровень врача. Каждая эта гривна – это не бюджетные расходы, это инвестиции в охрану здоровья жителей вашей громады", - сказал Петр Порошенко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о главных этапах медицинской реформы в 2019 году, а также о том, что планируется поменять в сфере сельской медицины.

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Тег Порошенко, сельская медицина

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