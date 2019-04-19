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Порошенко: РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях

Сегодня, 22:11

Сегодня было обнародовано решение о прекращении поставок российских труб

Фото: president.gov.ua

РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация целенаправленно создает новые проблемы во взаимоотношениях с Украиной с целью продемонстрировать видимость улучшения отношений между странами после украинских президентских выборов.

"Российской Федерацией было заблокировано даже прекращение огня (на Донбассе. – Ред.) - то, на что они раньше шли. Сегодня, вы знаете, было обнародовано решение о прекращении поставок российских труб. Это делается для того, чтобы потом, во время переговоров после президентских выборов (в Украине – Ред.,) сначала создать проблемы, а потом демонстрировать, что "мы уже потихоньку что-то либерализуем", – сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Ранее в эфире глава государства назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны.

Также Порошенко заявил, что никогда не вмешивался в дела Майдана, это запрещено законом. Но как гражданин глубоко не удовлетворен ходом и темпами расследования.

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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Тег президент, Порошенко, Олимпийский, дебаты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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