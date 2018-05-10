Порошенко: Россия должна поддержать в СБ ООН введение миротворцев на Донбасс

Сегодня, 16:11

Глава государства объяснил, как миссия ООН поможет начать выполнять Минские соглашения


Россия должна перестать блокировать вопрос миротворцев на Донбассе в Совете безопасности ООН и поддержать резолюцию, где была бы имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских соглашений. Об этом сказал резидент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, один из первых пунктов "Минска" – установление безопасности в зоне боевых действий – невозможно выполнить без миротворцев.

"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей, обязательно с использованием элемента миротворцев. Мы подчеркиваем, что компонент по безопасности, как практика показывает, невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе", – пояснил президент.

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В то же время он призывает российскую сторону поддержать резолюцию в ООН по миротворцам.

"Мы четко подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас ключевая позиция", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещения "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе не украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
Россия, Донбасс, Порошенко, ООН, резолюция, миротворцы

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Источник:

УНИАН

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