Порошенко: Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро
Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия "приложила руку" к попытке парализовать работу метрополитена в Киеве. Об этом он сказал во время визита на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь, передает пресс-служба главы государства.
По его словам, на киевское метро часто направляются российские атаки в гибридной войне.
"За всю историю киевского метрополитена лишь один раз он полностью остановил работу. И мы очень хорошо помним, когда это было – с 18 по 20 февраля 2014 года, в то время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины. Агрессия нанесла тяжелые потери для Украины и государства, для народа и экономики. Конечно, она и затормозила планы развития киевского метро. Только в 2014 году поступило более 200 сообщений о заминировании метрополитена. Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", – сказал Порошенко.
Напомним, сегодня на том же мероприятии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют метро на Виноградарь. В то же время киевский градоначальник отметил, что долгожданного метро на Троещину не будет еще в течение четырех-пяти лет.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина
Мужчину оперативно подняли с рельс, его жизни ничего не угрожает
В столичном метро непривычно встречали первый день весны
В столичном метро делают все, чтобы создать весеннее настроение