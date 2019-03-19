Порошенко: Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро

Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c7/c98/5c90c7c9861dd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c7/c98/5c90c7c9861dd.jpeg 2019-03-19T12:47:00+02:00 Политика Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия "приложила руку" к попытке парализовать работу метрополитена в Киеве. Об этом он сказал во время визита на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, на киевское метро часто направляются российские атаки в гибридной войне.

"За всю историю киевского метрополитена лишь один раз он полностью остановил работу. И мы очень хорошо помним, когда это было – с 18 по 20 февраля 2014 года, в то время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины. Агрессия нанесла тяжелые потери для Украины и государства, для народа и экономики. Конечно, она и затормозила планы развития киевского метро. Только в 2014 году поступило более 200 сообщений о заминировании метрополитена. Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", – сказал Порошенко.

Напомним, сегодня на том же мероприятии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют метро на Виноградарь. В то же время киевский градоначальник отметил, что долгожданного метро на Троещину не будет еще в течение четырех-пяти лет.

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