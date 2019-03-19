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Порошенко: Россия платит высокую цену за оккупацию Крыма

Сегодня, 02:13

По его словам, после победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Фото: AFP
Порошенко: Россия платит высокую цену за оккупацию Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/033/c5d/5c9033c5d520b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/033/c5d/5c9033c5d520b.jpg Политика По его словам, после победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Президент Петр Порошенко, который ранее рассказал об освобождении Крыма, подчеркивает, что Россия продолжает платить высокую цену за незаконную аннексию Крыма и первым приоритетом украинской власти остается освобождение полуострова.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"Первое решение, первый приоритет – будет немедленная активизация международного сотрудничества по освобождению Крыма политико-дипломатическим путем", – рассказал Порошенко о своих планах в случае избрания его президентом на второй срок.

Глава государства подчеркнул, что сегодня никто в мире не верит, что РФ легко переносит санкции. По его словам, Россия платит очень высокую цену за аннексию Крымского полуострова.

"Относительно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит – я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты. Подчеркиваю, что мы мобилизовали мировую поддержку Украины относительно непризнания незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем немедленно во-первых, освободить Крым, второе – освободить незаконно удерживаемых пленных украинских моряков, вернуть военное имущество", – прокомментировал Порошенко заявление президента РФ Путина о "его недопонимании" с нынешним украинским президентом.

Вместе с тем, он напомнил, что пять лет назад был в Крыму и своими глазами видел захваченное регулярными войсками вооруженных сил Российской Федерации здание Верховной Рады Крыма.

"Я возлагаю ответственность за убийства крымских татар на российские войска", – подчеркнул Глава государства и добавил, что убежден в непосредственном участии в аннексии Крыма президента России Путина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 18 марта во время визита в оккупированный Крым заявил, что у него есть только непонимание с "сегодняшним руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то положительного развития наших отношений".

 Сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. 

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. 

А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Путин, Крым, Порошенко, аннексия Крыма

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