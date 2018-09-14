Порошенко: Россия является угрозой не только для Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для всего мира. Об этом он сегодня говорил на Форуме YES в Киеве.

По его словам, это уже начинают понимать все больше государств. Глава государства отметил перед присутствующими известными иностранцами, что против России надо продолжать санкции, и подчеркнул, что политики, призывающие к отмене ограничений, действуют не только против Украины, но и против Европы.

Также Порошенко указал на проблему вмешательства в выборы, отметив, что Россия собирается повлиять на президентскую кампанию в Украине. Глава государства сказал, что ему известно, кого Кремль хочет видеть во втором туре выборов, но имен не назвал, сказал только – его фамилии там определенно нет.

"Крестовый поход Кремля против демократии, против свободы приобрел характер мировой гибридной войны, и очень хорошо, что мы сейчас координируем свои усилия со своими западными партнерами для выработки стратегии надежного механизма постороннего вмешательства в избирательный процесс, и лучший способ защитить весь свободный мир – это защитить Украину", – сказал президент.

Также во время сегодняшнего Форума Порошенко назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе. По его словам, Москва вместо конкретных шагов по выполнению своих обязательств согласно Минским соглашениям, хочет устроить фейковые выборы в ОРДЛО.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.