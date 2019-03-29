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Порошенко: Россия заплатит за жизнь каждого украинца и возместит каждую копейку убытков

Вчера, 23:51

Счетная палата обчислила эти потери для того, чтобы представить украинскому обществу

Фото: Pixabay
Порошенко: Россия заплатит за жизнь каждого украинца и возместит каждую копейку убытков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d4a/bdf/5c9d4abdf3df1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d4a/bdf/5c9d4abdf3df1.jpg Политика Счетная палата обчислила эти потери для того, чтобы представить украинскому обществу

Президент Украины Петр Порошенко очертил последовательность действий украинской власти в международных судах по привлечению России к ответственности за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале "Украина"

"Вы знаете, что была разработана программа и принят закон о деоккупации Донбасса. Сейчас на базе Организации Объединенных Наций, мира предложена платформа деоккупации Крыма, которая состоит из ряда инициатив, начиная от санкций, которые были введены в марте 2014 года, и связанные с незаконной аннексией Крыма. Санкции, связанные с агрессией против нашего государства в нейтральных водах Черного моря у входа в Керченский пролив, которую враг пытался оккупировать ", – отметил президент. Он добавил, что к этим инициативам также относятся иски в международные суды, включая Торговый арбитраж и суд ООН, рассматривать различные иски Украине, "начиная с нарушения прав крымских татар и заканчивая нарушением прав инвесторов".

"Это четкая и скоординированная работа. По моему поручению этим сегодня занимается Министерство иностранных дел. В Правительстве создан специальный департамент по координации исков и подсчета потерь, понесенных украинским государством", – добавил президент.

"Счетная палата также посчитала эти потери для того, чтобы представить обществу. Мы делаем международный аудит этих потерь. И за каждую жизнь Украинской, за каждую копейку Россия заплатит ", – подчеркнул глава государства.

"Мы решительное наступление, который обеспечивает координацию действий в рамках платформы с деоккупации Крыму", – резюмировал президент.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

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Тег Крым, Порошенко, ООН, Украина, РФ, убытки от войны

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