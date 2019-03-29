Порошенко: Россия заплатит за жизнь каждого украинца и возместит каждую копейку убытков
Счетная палата обчислила эти потери для того, чтобы представить украинскому обществу
Президент Украины Петр Порошенко очертил последовательность действий украинской власти в международных судах по привлечению России к ответственности за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале "Украина"
"Вы знаете, что была разработана программа и принят закон о деоккупации Донбасса. Сейчас на базе Организации Объединенных Наций, мира предложена платформа деоккупации Крыма, которая состоит из ряда инициатив, начиная от санкций, которые были введены в марте 2014 года, и связанные с незаконной аннексией Крыма. Санкции, связанные с агрессией против нашего государства в нейтральных водах Черного моря у входа в Керченский пролив, которую враг пытался оккупировать ", – отметил президент. Он добавил, что к этим инициативам также относятся иски в международные суды, включая Торговый арбитраж и суд ООН, рассматривать различные иски Украине, "начиная с нарушения прав крымских татар и заканчивая нарушением прав инвесторов".
"Это четкая и скоординированная работа. По моему поручению этим сегодня занимается Министерство иностранных дел. В Правительстве создан специальный департамент по координации исков и подсчета потерь, понесенных украинским государством", – добавил президент.
"Счетная палата также посчитала эти потери для того, чтобы представить обществу. Мы делаем международный аудит этих потерь. И за каждую жизнь Украинской, за каждую копейку Россия заплатит ", – подчеркнул глава государства.
"Мы решительное наступление, который обеспечивает координацию действий в рамках платформы с деоккупации Крыму", – резюмировал президент.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.
Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
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