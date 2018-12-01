Порошенко: "Российские военные ботинки давно идут по нашим землям"

Сегодня, 17:42

Украина всегда ищет пути дипломатического решения ситуации, не прибегая к агрессивным военным действиям, отметил президент

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Мировое сообщество не должно молчать в ответ на агрессию России, потому что тогда она и дальше будет посягать на чужие территории. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает пресс-служба АП.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда активно искала пути дипломатического решения ситуации вместо военных действий.

"Но именно россияне отбирают, оккупируют наши регионы, преследуют украинское население. Российские военные ботинки давно идут по нашим землям", – сказал Порошенко.

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По его словам, в настоящее время напряженность в Азовском море привлекла внимание международного сообщества, но одновременно российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях границы и в Прибалтике.

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"Они также готовятся взять воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, которыми углеводороды поставляются в Европу. Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы в дальнейшем будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", - подчеркнул глава государства.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Путин может начать новое наземное наступление. По его словам, президент РФ Владимир Путин своей агрессией в Азовском море дает понять, что и далее планируется захватывать украинскую территорию.
Россия, Порошенко, азовское море, контроль, воздушное пространство

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