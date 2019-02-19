Порошенко: Руководство США отказалось от всех встреч с представителями России

От Москвы американцы ждут выполнения четкого условия – освобождения украинских моряков

Трамп отменил встречи с Путиным. Фото: AFP

Порошенко: Руководство США отказалось от всех встреч с представителями России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc2/c2a/5c6bc2c2a80e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc2/c2a/5c6bc2c2a80e8.jpg 2019-02-19T10:49:00+02:00 Политика От Москвы американцы ждут выполнения четкого условия – освобождения украинских моряков

Соединенные Штаты Америки отказались от всех встреч с представителями России из-за акта агрессии в Керченском проливе с захватом украинских моряков. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями общественности и деятелями культуры – инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по содействию в освобождении украинских моряков.

"Во время встречи с вице-президентом США на Мюнхенской конференции получил заверения от Майка Пенса, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. И пока РФ не отпустит наших моряков – встреч не будет", – заявил он.

Порошенко отметил солидарность европейского Союза с Украиной в противодействии российской агрессии, что показали европейцы вчерашним решением о новых санкциях против России за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

"Нет ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы я не призывал мировых лидеров по обеспечению выполнения требований Украины к РФ: немедленно вернуть наших ребят домой, вернуть украинские боевые катера и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе", – подчеркнул президент.

Напомним, как рассказал замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев, Порошенко обсуждал продолжение поставок из США летального оружия для Украины. Об этом он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности с Майком Пенсом.

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